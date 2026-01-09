Sanità cosa c' è nel provvedimento di Decaro per la riduzione delle liste d' attesa
Il provvedimento di Decaro prevede un periodo di quindici giorni per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per elaborare piani sperimentali finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e l’organizzazione del sistema sanitario, consentendo un intervento rapido e strutturato per ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie.
Quindici giorni a disposizione di aziende ed enti del servizio sanitario regionale per predisporre dei piani sperimentali da adottare per la riduzione delle liste d'attesa. E' questo il termine previsto dal provvedimento messo a punto dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e firmato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
