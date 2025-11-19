L' appello al prossimo governo della Regione | Manca un piano amianto per il Veneto
Una richiesta chiara quella fatta al Governo che verrà da chi si occupa delle conseguenze della presenza di amianto nel territorio veneto visto che il Veneto è la quinta regione in Italia per casi di tumore legati alla presenza di questo materiale che può diventare molto pericoloso se le sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
L'appello al prossimo governo della Regione: «Manca un piano amianto per il Veneto» - La fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” e la Cgil chiedono a chi governerà la Regione di prendersi carico di questa mancanza. Segnala padovaoggi.it
ANCI Sicilia: appello al Governo regionale e alla deputazione nazionale eletta in Sicilia - Si è tenuto oggi l’Ufficio di Presidenza dell’ANCI Sicilia, a seguito del confronto avviato ieri nel corso del Consiglio regionale dell’Associazione, per approfondire le principali questioni che ... Si legge su ansa.it
Disabilità, i nodi per il prossimo governo regionale - E' dovere della politica prendersi cura dei problemi e delle aspirazioni di chi convive con la disabilità. Come scrive rainews.it