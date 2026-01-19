Un appello proveniente da Verona invita le amministrazioni italiane a vietare l’uso dei Pfas, sostanze chimiche persistenti note come “inquinanti eterni”. La richiesta nasce dalla crescente preoccupazione per i rischi sulla salute legati alla loro presenza, nonostante siano utilizzate in alcuni settori come quello militare. È importante considerare le implicazioni ambientali e sanitarie di queste sostanze e promuovere azioni concrete per limitarne l’uso.

Parte da Verona un appello alle amministrazioni comunali italiane per chiedere la messa al bando dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche tristemente note come gli “ inquinanti eterni ”. Accade nel Veneto devastato dagli effetti della produzione della Miteni di Trissino, che ha contaminato la falda, interessando tre province ( Vicenza, Verona e Padova ), con 350 mila utenti degli acquedotti. Decine di associazioni, comitati e gruppi organizzati di attivisti (tra cui le Mamme No Pfas, Legambiente, ISDE, Italia Nostra), si sono riunite nel coordinamento Rete Zero Pfas Veneto, avviando mesi fa una campagna mirata ad ottenere dal Parlamento italiano una legge che vieti la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo dei Pfas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pfas indispensabili per le armi? Gravi effetti sulla salute: mettiamoli al bando”: dal Veneto l’appello dei cittadini

