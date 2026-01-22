?Paolo Mendico chi è la preside Gina Antonetti sospesa 3 giorni Dopo il suicidio diceva | Dai genitori nessuna richiesta d' aiuto non potevamo sapere

Gina Antonetti, preside dell’Iti «Antonio Pacinotti» di Fondi, è stata sospesa per tre giorni. La decisione arriva dopo il suicidio di uno studente, con Antonetti che ha dichiarato di non aver ricevuto richieste di aiuto dai genitori. La vicenda solleva riflessioni sulla gestione delle criticità scolastiche e sul ruolo delle istituzioni nel supporto agli studenti e alle famiglie.

Tre giorni di sospensione. È questo il provvedimento che dovrà affrontare Gina Antonetti, la dirigente scolastica dell'Iti «Antonio Pacinotti» di Fondi frequentato da Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita il giorno prima dell'inizio della scuola, pochi mesi fa. La sospensione è stata disposta al termine di un procedimento disciplinare seguito dagli ispettori inviati dal ministero dell'Istruzione. Secondo la Flc Cgil, la decisione conferma «quanto fosse fondato il timore di una gestione sbagliata dell'intera vicenda da parte del Ministero». Il fratello di Paolo, Ivan Roberto, parla di un procedimento contro la dirigente scolastica che certamente non basta, ed equivale a «un contentino».

