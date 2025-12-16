Regione Siciliana avviato il reclutamento di 70 funzionari con fondi nazionali

La Regione Siciliana ha avviato il processo di reclutamento di 70 funzionari utilizzando fondi nazionali. Questa mattina sono stati firmati i primi 46 contratti di assunzione dei vincitori del concorso Ripam Coesione, presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica. Un passo importante per rafforzare l'organico e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione regionale.

Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. A regime il reclutamento riguarderà complessivamente 70 unità. Le assunzioni rientrano nel Programma. Cataniatoday.it

