Regione Siciliana avviato il reclutamento di 70 funzionari con fondi nazionali

La Regione Siciliana ha avviato il processo di reclutamento di 70 funzionari utilizzando fondi nazionali. Questa mattina sono stati firmati i primi 46 contratti di assunzione dei vincitori del concorso Ripam Coesione, presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica. Un passo importante per rafforzare l'organico e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione regionale.

Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. A regime il reclutamento riguarderà complessivamente 70 unità. Le assunzioni rientrano nel Programma. Cataniatoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Teleacras - Pnrr Sicilia, tra Corte dei Conti e Regione Il servizio di Giuliana Miccichè Video Teleacras - Pnrr Sicilia, tra Corte dei Conti e Regione Il servizio di Giuliana Miccichè Video Teleacras - Pnrr Sicilia, tra Corte dei Conti e Regione Il servizio di Giuliana Miccichè Regione, pubblicato l’avviso Step da 315 milioni di euro - “Con oltre 315 milioni di euro – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – sosteniamo investimenti strategici, innovazione e sviluppo tecnologico avanzato in Sicilia. livesicilia.it

La Regione Siciliana riceverà complessivamente 106,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 in attuazione dell’intesa tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, recepita da un emendamento del governo alla manovra finanziaria - facebook.com facebook

La #RegioneSiciliana riceverà complessivamente 106,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028. L’accordo è frutto di una trattativa diretta condotta dal presidente @RenatoSchifani. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #Italia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.