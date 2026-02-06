Pesaro canta Sanremo in 500 in piazza per registrare lo spot del Festival | E’ come essere presenti all’Ariston

Pesaro si prepara a vivere il suo Sanremo. In piazza ci sono circa 500 persone che partecipano alla registrazione dello spot ufficiale del Festival. La gente canta e si diverte come se fosse sull’Ariston. È un modo per condividere la passione per la musica e sentirsi vicini all’evento più atteso dell’anno.

Pesaro, 6 febbraio 2026 - Se tutti cantano Sanremo anche Pesaro intona lo spot del Festival della canzone italiana. La città creativa della musica Unesco ha chiamato oggi cittadini e non e studenti in piazza Olivieri, dopo una prima convocazione in piazzale Lazzarini cambiata in corsa per questioni meteorologiche. Oltre 500 persone, testo alla mano, hanno partecipato per oltre tre ore alla realizzazione dello spot televisivo per la campagna ‘ Tutti cantano Sanremo ’ per lanciare la 76esima edizione del Festival che sarà trasmesso su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. ‘Tutti cantano Sanremo’: le riprese dello spot a Pesaro I brani cantati di Nada e Mia Martini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesaro canta Sanremo, in 500 in piazza per registrare lo spot del Festival: “E’ come essere presenti all’Ariston” Approfondimenti su Pesaro Sanremo Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna Carlo Conti ha portato l’atmosfera di Sanremo nel centro di Roma, registrando lo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ in piazza di Spagna con l’orchestra di Santa Cecilia. I pesaresi cantano Sanremo: si registra lo spot per il Festival Pesaro si prepara a diventare protagonista di Sanremo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pesaro Sanremo Argomenti discussi: Cosa fare per partecipare al coro per lo spot di Sanremo; Pesaro canta a Sanremo; Pesaro canta Sanremo, flash mob in piazzale Lazzarini con il Conservatorio; I pesaresi cantano Sanremo: si registra lo spot per il Festival. Tutti cantano Sanremo a Pesaro. Appuntamento questo venerdì in piazza Olivieri (in caso di pioggia nella nuova Galleria Roma). Come funziona lo spot, orari e dove si vedràTutti cantano Sanremo arriva a Pesaro il 6 febbraio, dalle 11.30 alle 14 in piazzale Lazzarini. In caso di pioggia l’evento è confermato in Galleria Roma. corriereadriatico.it Anche Pesaro va a Sanremo. La città scelta per uno spot Rai. Tutti a cantare davanti al RossiniVenerdì il ’flash mob’ che animerà la piazza, con due brani che coinvolgeranno i passanti: Ma che freddo fa e Almeno tu nell’universo. E i cittadini diventeranno protagonisti . msn.com Pesaro canta Sanremo, flash mob in piazzale Lazzarini con il Conservatorio facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.