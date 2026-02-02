I pesaresi cantano Sanremo | si registra lo spot per il Festival

Pesaro si prepara a diventare protagonista di Sanremo. La Rai e gli organizzatori hanno scelto la città di Rossini per girare lo spot della campagna pubblicitaria ‘Tutti cantano Sanremo’. La registrazione è in corso e la città si anima con l’atmosfera del festival. Pesaro si appresta a essere parte della grande festa della musica italiana.

Pesaro, 2 febbraio 2026 - Pesaro canta Sanremo. La Rai e la produzione del Festival hanno scelto anche la città di Rossini per registrare lo spot della campagna pubblicitaria ‘Tutti cantano Sanremo’. Le registrazioni si realizzeranno questo venerdì 6 febbraio, dalle 11.30 alle 14, in piazzale Lazzarini. E tutti potranno partecipare e cantare. «Invitiamo tutti i cittadini che lo desiderano a partecipare, come pubblico, diventando protagonisti di un grande flash mob che animerà la piazza», le parole del sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore alla cultura Daniele Vimini. Le registrazioni coinvolgeranno anche i passanti, invitati a intonare due brani iconici della storia del Festival: ‘ Ma che freddo fa’ di Nada (Sanremo 1969) e ‘ Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini (Sanremo 1989). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carlo Conti ha portato l’atmosfera di Sanremo nel centro di Roma, registrando lo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ in piazza di Spagna con l’orchestra di Santa Cecilia.

Carlo Conti ha partecipato alle riprese di uno spot promozionale per il Festival di Sanremo, posando nella storica piazza di Spagna a Roma.

