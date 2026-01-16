Sanremo Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna

Carlo Conti ha portato l’atmosfera di Sanremo nel centro di Roma, registrando lo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ in piazza di Spagna con l’orchestra di Santa Cecilia. L’evento ha avuto luogo oggi, consolidando il legame tra il celebre festival e la capitale, attraverso un’operazione che coinvolge musica e tradizione in un contesto iconico della città.

(Adnkronos) –Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di Santa Cecilia. Intercettato dai cronisti il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo frena le attese su possibili annunci. “Niente annuncio oggi, siamo qui per girare lo spot. Nel cuore di Roma", ha dichiarato Conti. Non è mancato un momento di leggerezza. Alla domanda se i romani riusciranno a intonare "Con te partirò" di Andrea Bocelli, uno dei brani della campagna, Conti ha risposto con una battuta che omaggia la città: "Certo, e semmai optiamo per 'Roma nun fa la stupida stasera'". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Sanremo, Carlo Conti gira spot del Festival: “Oggi niente annunci” Leggi anche: Sanremo, l’accento toscano nel festival di Carlo Conti: Masini, Nigiotti e un fiorentino ‘acquisito’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate: «Il Festival nel mio destino». L'annuncio di Carlo Conti; Madonna non sarà a Sanremo 2026, Carlo Conti chiude le porte: “Impossibile”; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: Ogni sera farà festa. Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna - Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di ... adnkronos.com

