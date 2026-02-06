Pesaresi gioca anche contro il figlio | Spero non faccia gol all’Ancona

Emanuele Pesaresi si prepara alla partita tra Recanatese e Ancona, dove suo figlio Lorenzo gioca come esterno. L’ex calciatore e attuale assistente di Maurizi sa che sarà una sfida speciale, anche più della prima andata. Pesaresi spera che suo figlio non segni contro l’Ancona, ma sa che il campo può riservare sorprese. Intanto, l’attenzione è tutta sulla partita di domenica a Recanati, con i tifosi che aspettano con ansia il fischio d’inizio.

Ancona verso la sfida di Recanati. Chi meglio di Emanuele Pesaresi, anconetano doc e assistente di mister Maurizi ma anche cinque anni alla Recanatese con Pagliari, per raccontare l'attesa sfida? Tra l'altro anche stavolta, ma più della gara d'andata, Pesaresi sarà doppiamente coinvolto nella partita, visto che nella Recanatese gioca suo figlio Lorenzo, classe 2005 esterno dei giallorossi. Pesaresi, arriva un derby sentitissimo. Che effetto le fa? "Tornare a Recanati è sempre un piacere. Ci ho trascorso momenti bellissimi, la storia non si cancella. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, con la promozione in Lega Pro.

