Quinta finale l’Ancona è regina di coppe Agostini e Pesaresi | Momenti indelebili

L’Ancona torna in finale di Coppa, confermando il suo ruolo di protagonista. Massimo Agostini e Pesaresi commentano con rispetto e nostalgia il percorso del club, sottolineando l'importanza di raggiungere questo traguardo, indipendentemente dalla categoria. Un momento che rimane indelebile nella storia del club e dei suoi tifosi, testimonianza di passione e continuità nel tempo.

Massimo Agostini, lei che è stato protagonista nella stagione 1993-94 in biancorosso e in quella finale di Coppa Italia con la Sampdoria, cosa dice di quest’ Ancona che conquista nuovamente una finale? "E’ un contesto diverso da quello di allora, una B contro una serie A, ma è sempre una finale e alle finali bisogna arrivarci. Sono contento per i colori biancorossi, che mi sono rimasti nel cuore. M’è dispiaciuto per tutto quello che è successo in questi ultimi anni, sono cose che non fanno bene al calcio ma, purtroppo, nel calcio attuale succedono, se non si fanno le cose fatte bene oppure se non si guardano bene i conti o se non ci sono alla guida persone prima di tutto facoltose e poi serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

