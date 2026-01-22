Il giallo del medico morto il figlio assolto anche in appello | Sono soddisfatto spero sia finita

Nel caso del medico trovato morto, il figlio è stato assolto anche in appello. La procura generale aveva richiesto la riapertura del dibattimento, includendo nuove perizie tossicologiche e testimonianze. L’esito definitivo ha portato a una conclusione che il figlio considera soddisfacente, sperando che la vicenda si possa considerare ormai conclusa.

Ravenna, 22 gennaio 2026 – La procura generale aveva chiesto la riapertura del dibattimento con una nuova perizia tossicologica e con ulteriori testimonianze. La difesa aveva invece chiesto che venisse confermata la sentenza di assoluzione piena di primo grado. Dopo poco più di un'ora di camera di consiglio, nella tarda mattinata di oggi la corte d'assise d'appello di Bologna è andata in quest'ultima direzione confermando appunto la sentenza con la quale il 3 giugno del 2024 la corte d'assise di Ravenna aveva assolto entrambi gli imputati, "perché il fatto non sussiste", per la morte del 67enne Danilo Molducci, storico medico di Campiano deceduto nella sua camera da letto il 28 maggio 2021.

