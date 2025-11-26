Monreale impianto sportivo sul tetto della scuola Veneziano-Novelli | via ai lavori a dicembre

Monreale, 26 novembre 2025 – L’assessore allo Sport Salvo Giangreco ha reso noto stamane l’imminente start dei lavori per la costruzione di una nuova e moderna struttura sportiva polivalente. L’impianto verrà realizzato sul tetto dell’Istituto Comprensivo Veneziano-Novelli e sarà dedicato alla comunità giovanile monrealese. Gli interventi, che inizieranno a partire da metà dicembre, prevedono la . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

