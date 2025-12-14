Gli studenti dell' Artusi in salone comunale per un confronto sui diritti umani

Gli studenti dell’istituto Artusi di Forlimpopoli si sono riuniti nel salone comunale per un confronto sui diritti umani, partecipando al secondo incontro del Progetto Scuola 2025-2026 della Fondazione Conad Ets. Circa cinquanta studenti hanno preso parte all’evento, dedicato a sensibilizzare e promuovere la tutela dei diritti fondamentali.

Una cinquantina di studenti dell’istituto Artusi di Forlimpopoli hanno preso parte al secondo incontro del Progetto Scuola 2025-2026 della Fondazione Conad Ets, dedicato alla tutela dei diritti umani. I giovani, accompagnati dai loro docenti, si sono collegati alla diretta streaming nazionale dal. Forlitoday.it

