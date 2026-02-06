Perché Sanremo inizia così tardi e qual è il programma delle cinque serate del Festival
Sanremo 2026 inizia più tardi del previsto. La causa è la concomitanza con le Olimpiadi, che hanno spostato le date del Festival al 24 febbraio. Carlo Conti torna a condurre, affiancato da Laura Pausini, e le cinque serate si svolgeranno tutte a fine febbraio.
Sanremo 2026 slitta a fine febbraio per le Olimpiadi. Conduce Carlo Conti con Laura Pausini: il Festival si terrà dal 24 al 28 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Quando inizia Sanremo 2026: le date delle cinque serate del Festival
Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, condotto da Carlo Conti.
Festival di Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate
Il Festival di Sanremo 2026 vedrà Laura Pausini protagonista come co-conduttrice delle cinque serate.
