Festival di Sanremo 2026 | Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate
Il Festival di Sanremo 2026 vedrà Laura Pausini protagonista come co-conduttrice delle cinque serate. La cantante ha espresso il suo legame con l’evento, definendolo parte del suo destino e della sua vita. Questa partecipazione rappresenta un momento importante nel panorama musicale italiano, confermando il ruolo di Sanremo come appuntamento fondamentale per artisti e pubblico. L’articolo, tratto da Firenze Post, approfondisce i dettagli di questa partecipazione.
''Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura'', ha commentato Laura Pausini L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il tuo Festival di Sanremo... #Sanremo2026 #Rai1 #RaiRadio2 #RaiPlay - facebook.com facebook
Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi x.com
