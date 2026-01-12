Festival di Sanremo 2026 | Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate

Il Festival di Sanremo 2026 vedrà Laura Pausini protagonista come co-conduttrice delle cinque serate. La cantante ha espresso il suo legame con l’evento, definendolo parte del suo destino e della sua vita. Questa partecipazione rappresenta un momento importante nel panorama musicale italiano, confermando il ruolo di Sanremo come appuntamento fondamentale per artisti e pubblico. L’articolo, tratto da Firenze Post, approfondisce i dettagli di questa partecipazione.

Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026

Il tuo Festival di Sanremo... #Sanremo2026 #Rai1 #RaiRadio2 #RaiPlay - facebook.com facebook

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.