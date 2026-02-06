Perché rischiamo di pagare una multa sui mezzi pubblici anche durante le Olimpiadi

Da milanotoday.it 6 feb 2026

Da anni gli utenti segnalano problemi con i controlli sui mezzi pubblici, e ora il rischio di multe durante le Olimpiadi si fa più concreto. Molti cittadini hanno già ricevuto avvisi o sanzioni, anche senza aver commesso infrazioni chiare. Le polemiche aumentano e la confusione regna tra chi utilizza i mezzi per recarsi agli eventi sportivi.

È un problema che esiste da anni. Precisamente dal 2018. In redazione ci sono già arrivate diverse segnalazioni (la foto in copertina infatti è di una vecchia testimonianza). “Ho preso una multa di 50 euro, senza motivo”, racconta Francesco. Ha pagato il biglietto della metropolitana con la carta.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

