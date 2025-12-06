Android introdurrà una modalità per l’uso degli smartphone sui mezzi pubblici
La modalità Transiting riconoscerà automaticamente se ci si trova sui mezzi pubblici, adattando le caratteristiche dello smartphone a tale uso. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
