Perché Mattia Casse é entrato in top10 nella WCSL di discesa? Un forfait gli ha cambiato il pettorale

Mattia Casse si è qualificato tra i migliori nella WCSL di discesa, entrando in top 10 grazie a un forfait di altri atleti. Quel ritiro gli ha consegnato un pettorale più favorevole, permettendogli di partire tra i primi e di ottenere una posizione in classifica che ha sorpreso molti.

L’ intero quartetto azzurro che scenderà in pista nella discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in sede di sorteggio dei pettorali è rientrato nel primo gruppo di merito, potendo così ricevere in dote un pettorale tra il 6 ed il 15. Nelle prove di questi giorni questa circostanza aveva già riguardato Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, ma non Mattia Casse, che faceva parte del secondo gruppo di merito, e quindi negli allenamenti è sceso con un pettorale tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20. L’azzurro, infatti, era 11° nella World Cup Starting List: così come accaduto all’Italia, che ha lasciato fuori Christof Innerhofer, anche la Svizzera ha dovuto operare una selezione rispetto alle tre prove cronometrate in vista della gara di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

