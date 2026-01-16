Giovanni Franzoni irrompe in top10 nella WCSL di superG | cambia il pettorale di partenza Paris resiste

Giovanni Franzoni si posiziona tra i primi dieci nella WCSL di superG, grazie a un cambio di pettorale di partenza. La gara, disputata sulla storica pista del Lauberhorn di Wengen, vede Paris confermarsi in testa alla classifica generale. La vittoria di Franzoni, con il pettorale numero 1, sottolinea un risultato importante nella stagione di sci alpino, evidenziando le dinamiche di classifica e le strategie di gara degli atleti.

Giovanni Franzoni ha sfruttato al meglio il pettorale numero 1 avuto in sorte in occasione del superG di Wengen, vincendo in maniera perentoria la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista del Lauberhorn. Il 24enne ha pennellato una prestazione davvero magistrale sulle nevi svizzere e ha conquistato il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo il terzo posto conseguito nel superG della Val Gardena un mesetto fa. Il risultato odierno rappresenta un autentico trampolino di lancio per il nostro portacolori, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: un vero e proprio talento è sbocciato, il potenziale è emerso in uno dei contesti più importanti del Circo Bianco e ora è lecito sognare in grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

