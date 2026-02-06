Ecco come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà tra poche settimane. Gli organizzatori stanno lavorando per rendere l’evento memorabile, con una scenografia che combina tradizione e innovazione. I preparativi sono in pieno svolgimento e tutto sembra pronto per accogliere atleti e pubblico da tutto il mondo.

Adesso ci siamo. Con la cerimonia d'apertura, in programma allo stadio San Siro di Milano (ma non solo) a partire dalle 20 di venerdì 6 febbraio, iniziano le Olimpiadi invernali 2026. Ecco tutto quello che devi sapere per seguirla dall'inizio alla fine. Un cast d'eccellenza per uno spettacolo globale. Il primo nome annunciato tra le celeb che prenderanno parte alla cerimonia d'inaugurazione è stato quello di Matilda De Angelis, attrice italiana apprezzata in tutto il mondo.

