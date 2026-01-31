La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 | quello che c’è da sapere

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano. L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più iconici della città, con migliaia di spettatori pronti ad assistere alla prima grande festa olimpica dopo anni di attesa. La cerimonia promette spettacoli e momenti emozionanti, mentre le squadre di tutto il mondo preparano le loro esibizioni. La città di Milano si prepara ad accogliere atleti e visitatori per questa grande occasione sport

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 è in programma venerdì 6 febbraio 2026 nello scenario monumentale dello Stadio San Siro a Milano, Milano San Siro Olympic Stadium. L’inizio è previsto alle ore 20.00. Si tratta dell’evento simbolico che segna l ’avvio ufficiale dei Giochi e che, come da tradizione olimpica, intreccia sport e spettacolo. Attesissima la parata delle delegazioni, insieme all’ingresso della bandiera olimpica e l’ accensione del braciere, simbolo antichissimo della competizione. Una cerimonia “diffusa”: eventi e parate anche fuori dallo stadio. Uno degli elementi caratterizzanti di Milano Cortina 2026 sarà la dimensione “diffusa” dei Giochi, distribuiti su più aree e territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

