Colpa dei Sensi con Gabriel Garko stasera non va in onda | ecco cosa vedremo su Canale 5

La seconda puntata di “Colpa dei Sensi” con Gabriel Garko non andrà in onda questa sera su Canale 5. La produzione ha deciso di spostarla alla prossima settimana per evitare di scontrarsi con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. I telespettatori dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di vedere il nuovo episodio.

La seconda puntata di Colpa dei Sensi slitta alla prossima settimana per evitare la sfida con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. Ecco come cambia la prima serata di Canale 5 Cambio di programma per Colpa dei Sensi, la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, inizialmente prevista per stasera, venerdì 6 febbraio, in prima serata su Canale 5. Mediaset ha deciso di rinviare la seconda puntata per evitare la concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, un evento che avrebbe potuto sottrarre pubblico alla fiction. Quando andrà in onda la prossima puntata di Colpa dei Sensi La notizia, già circolata online, è stata confermata dai promo trasmessi in queste ore sui canali Mediaset. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Questa sera su Canale 5, “Colpa dei sensi” non andrà in onda come previsto.

Stasera su Canale 5 parte “Colpa dei sensi”, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

