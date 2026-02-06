colpa dei sensi con gabriel garko stasera non va in onda e cambia giorno cosa vedremo al suo posto

Questa sera su Canale 5, “Colpa dei sensi” non andrà in onda come previsto. La programmazione cambia e il programma viene spostato a un altro giorno. I telespettatori che aspettavano di vedere Garko dovranno aspettare ancora un po’ per seguire la fiction. La motivazione ufficiale non è stata ancora annunciata, ma la decisione ha sorpreso molti. Restano in attesa di sapere cosa andrà in onda al suo posto, mentre i fan si chiedono quando torneranno a vedere l’attore in tv.

Questa sera Colpa dei sensi con Gabriel Garko non va in onda su Canale 5 e cambia giorno: cosa vedremo al suo posto. Dopo aver cancellato la puntata de La forza di una donna martedì in seconda serata, ci sono nuovi cambiamenti nella programmazione delle soap di Canale 5. E stavolta a pagarne le conseguenze è Colpa dei sensi, la fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Stasera sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata di Colpa dei sensi, ma non sarà così. L’appuntamento infatti lascerà spazio al secondo prime time settimanale (dopo quello di martedì) di Io sono Farah, la serie televisiva turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Stasera su Canale 5 parte “Colpa dei sensi”, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Questa sera su Canale 5 parte la nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Cambio improvviso, Colpa dei sensi non va in onda: la decisione di MediasetColpa dei sensi questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, non andrà in onda: ecco perché Mediaset ha scelto così ... notizie.it

Perché Colpa dei sensi non va in onda stasera 6 febbraio e quando ci sarà la prossima puntata con Gabriel GarkoColpa dei sensi non va in onda stasera venerdì 6 febbraio. Slitta la puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik ... fanpage.it

AVVISO: La seconda puntata di #ColpaDeiSensi andrà in onda martedì anziché domani sera, venerdì 6 febbraio. Una scelta legata alla volontà di tutelare la serie con #GabrielGarko e #AnnaSafroncik, evitando la concorrenza della Cerimonia di Apertura dei facebook

