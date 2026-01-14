Crisi Amom Casini Casa Riformista | Bene l’unanimità del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione su Amom S.p.A., un segnale di coesione istituzionale. La decisione riflette un consenso condiviso sulla gestione e le prospettive dell’azienda, evidenziando l’importanza di un impegno comune. Questa approvazione rappresenta un passo significativo nel percorso di confronto e collaborazione tra le parti coinvolte.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – “L’approvazione all’unanimità della mozione su Amom S.p.A. è un segnale politico forte e importante. Ringrazio il Consiglio regionale per aver espresso una posizione chiara e condivisa a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento di Badia al Pino.” C osì Francesco Casini, Capogruppo di Casa Riformista, a seguito del voto dell’Aula sulla mozione presentata insieme alla collega Roberta Casini. “Oggi il Consiglio regionale ha riconosciuto che questa vertenza non riguarda solo 70 posti di lavoro, ma un intero territorio come la Val di Chiana, e che non sono accettabili decisioni unilaterali, prive di confronto e di responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi Amom, Casini (Casa Riformista): “Bene l’unanimità del Consiglio regionale” Leggi anche: Amom, Casini (Casa Riformista): "Mozione in consiglio regionale per fermare i licenziamenti" Leggi anche: Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Amom, Casini (Casa Riformista): Mozione in consiglio regionale per fermare i licenziamenti; I figli, la casa da ristrutturare e il mutuo. Monia e Michael licenziati dalla stessa azienda: “Metodi inaccettabili”; Amom, azienda irremovibile sui licenziamenti: gelo sulla trattativa, giorni contati per il salvataggio; «La crisi della Amom è solo una scusa: hanno dirottato gli ordini per chiuderci». Amom, Casini (Casa Riformista): "Mozione in consiglio regionale per fermare i licenziamenti" - È una situazione grave, aggravata dalle modalità con cui l’azienda ha comunicato l’avvio della pr ... arezzonotizie.it

Crisi Amom. Boni e Casini: “Una ferita grave. Servono soluzioni condivise” - Roberta Casini e Filippo Boni ribadiscono il proprio impegno a restare al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Amom in tutte le prossime fasi della vertenza, seguendo con attenzione ogni sviluppo ... arezzonotizie.it

"Amom: via la scure licenziamenti". Giani pronto a trattare ad oltranza. Chiede un passo indietro all’azienda - Il super consulente Fabiani indica la linea: "Non si può procedere se sul tavolo restano le lettere di addio". msn.com

Aeffe, Amom, Smythson: sulla filiera picchia ancora la crisi x.com

Il 2026 si è aperto con due situazioni di crisi industriale particolarmente preoccupanti: quella del lanificio di Soci e della Amom di Badia al Pino. L’analisi in questo servizio. #Teletruria #Web facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.