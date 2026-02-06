Per l' étoile simbolo di eleganza e gesto atletico nel mondo applausi e il saluto affettuoso della gente

Milano si anima con l’arrivo di Roberto Bolle, che ha attraversato le vie principali della città per la staffetta delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il ballerino è stato accolto con applausi e saluti affettuosi dalla gente lungo il percorso, passando vicino al Teatro Alla Scala e per via Manzoni. La sua presenza ha acceso l’entusiasmo tra i passanti, che lo hanno acclamato come simbolo di eleganza e movimento.

R oma, 6 feb. (askanews) – Tra i tedofori protagonisti a Milano Cortina 2026 anche Roberto Bolle che ha percorso le vie centrali di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni. Per l'étoile, simbolo di eleganza e gesto atletico nel mondo, bagno di folla, applausi e il saluto della gente che al suo passaggio ha urlato "grande Roberto". Bolle ha poi affidato la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, di cui è brand ambassador.

