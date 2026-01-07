I funerali di Brigitte Bardot L’ultimo saluto a Saint-Tropez | la cerimonia privata nel luogo simbolo della sua vita

Oggi a Saint-Tropez si sono tenuti i funerali di Brigitte Bardot, icona del cinema e figura storica della cultura francese. La cerimonia, a carattere privato, si è svolta nel luogo che ha segnato profondamente la sua vita. Un momento di commiato dedicato a una delle protagoniste più rappresentative della scena artistica del dopoguerra.

I funerali di Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema internazionale e figura simbolo della Francia del dopoguerra, si sono svolti oggi, mercoledì 7 gennaio, a Saint-Tropez, il luogo che più di ogni altro ha segnato la sua vita pubblica e privata. L’attrice, scomparsa all’età di 91 anni, ha ricevuto un ultimo saluto all’insegna della sobrietà e della riservatezza, in linea con il suo desiderio di allontanarsi da tempo dai riflettori. La cerimonia è stata privata, con una cerchia ristretta di invitati selezionati dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, da lei fondata e sostenuta per decenni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

