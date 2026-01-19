valentino quel rosso simbolo di eleganza che racchiude la storia della maison

Il rosso Valentino, simbolo di eleganza e raffinatezza, rappresenta da sempre l’essenza della maison. Questa tonalità, distintiva e riconoscibile, ha radici che risalgono agli anni Cinquanta, quando Valentino Garavani ne venne affascinato durante una visita all’Opera di Barcellona. Un colore che incarna tradizione, stile e perfezione, diventando un elemento distintivo della storia e dell’identità del brand.

(Adnkronos) – Non è corallo e neanche carminio. Di certo non ciliegia o cremisi. Leggenda vuole che a incantare Valentino Garavani di quella particolare tonalità di rosso, il rosso Valentino, diventata la sua cifra stilistica, sia stata una visione ben precisa nella platea dell’Opera di Barcellona, alla fine degli anni Cinquanta. Tra il pubblico, una donna anziana avvolta in un velluto magenta cattura lo sguardo di un giovane Valentino ancora studente che assiste a uno spettacolo. In mezzo a una folla vestita di bianco e nero, quella macchia di colore è impossibile da ignorare. Per Valentino il rosso è un’ossessione destinata a diventare sinonimo dei suoi stessi abiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

