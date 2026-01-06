Pensioni 2026 ecco gli aumenti reali in busta paga e quando verranno erogati | dai 3 euro delle minime ai 17 euro degli assegni medi Le tabelle con gli importi netti
Nel 2026, le pensioni subiranno aumenti netti che variano da 3 a 17 euro, a seconda della categoria. La rivalutazione dell’1,4% sarà parzialmente assorbita dalle tasse, influenzando gli importi effettivi in busta paga. Di seguito, le tabelle dettagliate con gli importi netti previsti e le date di erogazione.
Nel 2026 le pensioni aumenteranno di cifre minime, dai 3 euro per le minime ai 17 euro per gli assegni medi, a causa di una rivalutazione all'1,4% erosa dalle tasse.
