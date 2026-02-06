Pensioni Inps | da marzo meno Irpef e maggiorazioni più alte

Da marzo, i pensionati riceveranno un cedolino con meno Irpef e maggiorazioni più alte. L’Inps ha annunciato che, a partire dal mese prossimo, ci saranno cambiamenti nelle pensioni legati alla Legge di Bilancio 2026. I pensionati noteranno una riduzione delle tasse e un incremento delle maggiorazioni sociali, che dovrebbero aiutare chi percepisce le pensioni più basse.

Le novità della Legge di Bilancio 2026 nel cedolino. A partire dal mese di marzo, i pensionati troveranno nel cedolino Inps le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che riguardano sia la riduzione dell'Irpef sia l' aumento delle maggiorazioni sociali. Le nuove misure non si limiteranno agli importi correnti: nello stesso mese verranno riconosciuti anche gli arretrati relativi a gennaio e febbraio 2026. Riduzione della seconda aliquota Irpef. Tra gli interventi principali figura il taglio della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33%. La riduzione riguarda lo scaglione di reddito compreso tra 28.

