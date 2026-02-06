Inps | da marzo 2026 riduzione Irpef e incremento delle maggiorazioni sociali

L’Inps ha annunciato che, da marzo 2026, ci saranno novità sulle tasse. La legge di Bilancio 2026 prevede una riduzione dell’Irpef, con la seconda aliquota che passerà dal 35% al 33% per chi ha redditi sopra i 28 mila euro. L’istituto ha già avviato le procedure per mettere in pratica questa modifica, che entrerà in vigore tra qualche mese. Le misure puntano a alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori con redditi più alti e a rafforzare le maggiorazioni sociali.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 pubblicata il 30 dicembre scorso, l'INPS ha prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo, l'applicazione delle seguenti nuove misure: • la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3); • l'incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni.

