Pellegrini in una big di Serie A a zero Roma tradita | le ultime | CM

La Roma si ritrova di nuovo al centro delle voci di mercato, questa volta con Lorenzo Pellegrini coinvolto. Il capitano giallorosso, che fino a ora aveva mantenuto un ruolo stabile, si trova improvvisamente in bilico e potrebbe lasciare la squadra. La società sta valutando le mosse da fare, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali. La situazione si sblocca in modo rapido e sorprendente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Svolta improvvisa in casa Roma per quel che concerne il calciomercato: il protagonista è ancora una volta Lorenzo Pellegrini. In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Pellegrini, reduce da una prima metà di stagione in chiaroscuro e legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2026. Il calciatore è disposto a ridursi l’ingaggio pur di rimanere nella capitale, ma i discorsi legati al rinnovo sono fermi e non sono da escludere colpi di scena. Pellegrini e Wesley (AnsaFoto) – Calciomercato.it Uno, ad esempio, riguarda l’ Inter. Beppe Marotta apprezza tantissimo il centrocampista classe ’96 e già a gennaio dello scorso anno aveva provato a portarlo a Milano, quando in panchina sedeva Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

