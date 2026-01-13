Ma quale Napoli Ferguson in un’altra big di Serie A | le ultime | CMIT

Evan Ferguson è nuovamente al centro delle attenzioni del mercato calcistico italiano. Dopo le recenti speculazioni, si parla di un possibile trasferimento in un’altra grande società di Serie A. In questo articolo, analizziamo le ultime novità e le voci più recenti riguardanti il futuro dell’attaccante della Roma, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione.

Evan Ferguson finisce ancora una volta sotto i riflettori: c'è una nuova clamorosa voce di mercato sull'attaccante della Roma. Nell'ultimo mese e mezzo ha messo a segno cinque gol tra campionato ed Europa League, ma la permanenza di Evan Ferguson alla Roma appare tutt'altro che scontata. L'attaccante irlandese, che è attualmente fermo ai box a causa di uno schiacciamento del nervo sciatico, vorrebbe rimanere nella Capitale almeno fino al termine della stagione: i rapporti con Gian Piero Gasperini, però, non sono ottimali e dunque il futuro del calciatore di proprietà del Brighton resta avvolto nel mistero.

