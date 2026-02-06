Pedinava e perseguitava la moglie | arrestato dai carabinieri

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Pozzuoli con l’accusa di aver pedinato e perseguitato la moglie. I carabinieri sono intervenuti dopo che le indagini, condotte dalla procura di Napoli, hanno confermato i comportamenti persecutori. Ora l’uomo si trova in stato di fermo, mentre si indaga per capire se ci siano altri episodi simili.

A Pozzuoli è stato arrestato un uomo di 58 anni per atti persecutori nei confronti della moglie. La misura cautelare è scattata al termine di indagini coordinate dalla procura di Napoli – sezione fasce deboli.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe messo in atto per mesi.

