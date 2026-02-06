Pedina molesta e minaccia di morte l' ex moglie | scattano condanna e arresto

La polizia di Agrigento ha arrestato un uomo per aver pedinato, molestato e minacciato di morte l’ex moglie. La decisione arriva dopo che la Procura ha emesso un ordine di carcerazione. L’uomo è stato quindi portato in cella, mentre le forze dell’ordine continuano a seguire da vicino la vicenda.

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di Agrigento in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura. Deve scontare una condanna a due anni e un mese di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie e per aver ignorato l’ammonimento del questore.Secondo quanto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

