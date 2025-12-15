Pd Schlein tiene unito il partito ma le fibrillazioni restano

L’ingresso di Stefano Bonaccini nella maggioranza del Pd ha rafforzato l’unità interna, evitando una spaccatura imminente. Nonostante le tensioni e le fibrillazioni, il partito rimane compatto, mantenendo una fragile coesione tra le diverse anime. La situazione evidenzia le sfide di un equilibrio interno complesso, tra fazioni riformiste e moderate, che continuano a confrontarsi senza però mettere in discussione l’unità complessiva.

© Lettera43.it - Pd, Schlein tiene unito il partito ma le fibrillazioni restano Il Pd si crepa ma non si spacca. L’entrata in maggioranza di Stefano Bonaccini, sancita dall’ assemblea dem, non porta alla rottura con l’ala più riformista del partito, come alcuni temevano (e altri auspicavano?) alla vigilia. Non viene, infatti, discusso il documento programmatico su cui spingeva, appunto, il presidente dem e su cui sarebbero potute emergere divisioni interne su temi ‘caldi’ come Ucraina e programma di riarmo europeo. E l’assemblea si chiude con la secca approvazione della relazione della segretaria: 225 voti a favore (su circa 1.000 aventi diritto) e 36 astenuti, ovvero i riformisti. Lettera43.it De Luca contro Elly Schlein: IL PD NON E' CREDIBILE. Pd, Schlein tiene unito il partito ma le fibrillazioni restano - Con l'ingresso di Energia Popolare di Franceschini nella maggioranza, Schlein riesce a tenere unito il partito. msn.com

Schlein scuote il campo largo, 'è un dovere l'unità' - 'Davanti alla destra ossessionata dal potere l'unità è un dovere. ansa.it

Giuseppe Conte si tiene le mani libere sul campo largo. “Non siamo alleati di nessuno”, ha detto ieri intervistato ad Atreju. “Se verrà fuori un’alleanza - ha spiegato - dipenderà solo dai programmi e se ci saranno scritte le nostre battaglie di sempre”. Elly Schlei x.com

ExcursusVitae. . Il futuro di Elly Schlein e quello di Giuseppe Conte oggi si intrecciano, che lo si voglia o no. E con loro si intreccia il destino del campo largo e della possibilità di avere un’alternativa credibile a questa destra. Da giorni si torna a discutere di lea - facebook.com facebook