Pd Schlein tiene unito il partito ma le fibrillazioni restano

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingresso di Stefano Bonaccini nella maggioranza del Pd ha rafforzato l’unità interna, evitando una spaccatura imminente. Nonostante le tensioni e le fibrillazioni, il partito rimane compatto, mantenendo una fragile coesione tra le diverse anime. La situazione evidenzia le sfide di un equilibrio interno complesso, tra fazioni riformiste e moderate, che continuano a confrontarsi senza però mettere in discussione l’unità complessiva.

Il Pd si crepa ma non si spacca. L’entrata in maggioranza di Stefano Bonaccini, sancita dall’ assemblea dem, non porta alla rottura con l’ala più riformista del partito, come alcuni temevano (e altri auspicavano?) alla vigilia. Non viene, infatti, discusso il documento programmatico su cui spingeva, appunto, il presidente dem e su cui sarebbero potute emergere divisioni interne su temi ‘caldi’ come Ucraina e programma di riarmo europeo. E l’assemblea si chiude con la secca approvazione della relazione della segretaria: 225 voti a favore (su circa 1.000 aventi diritto) e 36 astenuti, ovvero i riformisti. Lettera43.it

