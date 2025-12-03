Pd Schlein convoca assemblea ma su sua ‘blindatura’ partito diviso

Ildenaro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 dic. (askanews) – Avrebbe dovuto essere l’incoronazione di Elly Schlein come candidata premier, almeno nelle intenzioni del ‘correntone’ di Montepulciano, ma l’assemblea Pd del 14 dicembre si sta trasformando in un braccio di ferro tra le varie anime del partito. L’idea di usare l’appuntamento per ufficializzare la corsa della segretaria verso palazzo Chigi era stata lanciata domenica scorsa da Michela Di Biase, durante la riunione toscana delle correnti che sostengono la leader Pd, ma si è scontrata ben presto con l’opposizione netta della minoranza, contraria a nuove modifiche dello statuto, che nella versione attuale consentirebbe anche più di una candidatura Pd alle eventuali primarie di coalizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

