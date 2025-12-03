Pd Schlein convoca assemblea ma su sua ‘blindatura’ partito diviso
Roma, 3 dic. (askanews) – Avrebbe dovuto essere l’incoronazione di Elly Schlein come candidata premier, almeno nelle intenzioni del ‘correntone’ di Montepulciano, ma l’assemblea Pd del 14 dicembre si sta trasformando in un braccio di ferro tra le varie anime del partito. L’idea di usare l’appuntamento per ufficializzare la corsa della segretaria verso palazzo Chigi era stata lanciata domenica scorsa da Michela Di Biase, durante la riunione toscana delle correnti che sostengono la leader Pd, ma si è scontrata ben presto con l’opposizione netta della minoranza, contraria a nuove modifiche dello statuto, che nella versione attuale consentirebbe anche più di una candidatura Pd alle eventuali primarie di coalizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pd, Schlein convoca l’assemblea per domenica 14 dicembre. Duello a distanza con Meloni Vai su X
I miei complimenti a Elly Schlein e al suo staff per essere riusciti a farsi fregare da Giorgia Meloni, che ha convocato ad Atreju anche Giuseppe Conte. Volevate un riconoscimento esplicito per una leadership intera, ne avete ottenuta, a stento, mezza. - facebook.com Vai su Facebook
Pd, Schlein convoca assemblea ma su sua ‘blindatura’ partito diviso - (askanews) – Avrebbe dovuto essere l’incoronazione di Elly Schlein come candidata premier, almeno nelle intenzioni del ‘correntone’ di Montepulciano, ma l’assemblea Pd del 14 dicembre si ... Da msn.com
Pd, Schlein convoca l’assemblea per domenica 14 dicembre. Duello a distanza con Meloni - Il parlamentino democratico probabilmente voterà una modifica statutaria per ... repubblica.it scrive
Assemblea Pd, i riformisti di Guerini e Picierno: "No a forzature sullo statuto per Schlein" - La modifica dello statuto per blindare Schlein, candidata unica alle primarie, fa infuriare i riformisti: "Sarebbe la seconda volta. Scrive ilfoglio.it
**Pd: assemblea nazionale il 14 dicembre all'Auditorium Antonianum a Roma** - "L'Assemblea nazionale del Partito democratico è convocata, in forma ibrida - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
**Pd: in odg assemblea no voto su Schlein, resiste ipotesi congresso** - Nella convocazione dell'Assemblea di domenica 14 dicembre all'Antonianum a Roma i punti all'ordine del giorno sono due: la relazione della segretaria e il rendiconto del 2x1 ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Schlein si rafforza ancora. E imbarca l’opposizione Pd - Guerini: «Ma prima delle politiche serve una strada per coinvolgere tutti nelle scelte» ... Da editorialedomani.it