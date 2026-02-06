La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, torna a parlare di vittoria alle prossime elezioni. In un intervento a Roma, dice che il partito può farcela, ma serve rispetto tra tutti i membri. Schlein invita a mettere da parte le divergenze e a lavorare insieme, senza perdere di vista l’obiettivo di vincere. Per ora, il messaggio è chiaro: ci sono le condizioni, ma bisogna rispettarsi per riuscire.

ROMA – “Noi possiamo vincere le prossime elezioni, sono convinta che il lavoro che ci aspetta vada esattamente in questa direzione. Non a caso vogliono cambiare le regole del gioco. Per questo chiedo a tutti il massimo rispetto reciproco e il massimo impegno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein concludendo il suo intervento alla direzione del partito. “Ci abbiamo messo tre anni a ricostruire una coalizione uguale in tutte le regioni. Ora i sondaggi indicano che la partita è aperta. La nostra linea testardamente unitaria ha portato risultati concreti che sono di tutto il partito sia dalla maggioranza che dalla minoranza”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Pd, Schlein: “Possiamo vincere le elezioni, serve rispetto reciproco”

Approfondimenti su Pd Schlein

Questa mattina, nella sala dell'Aula Magna della Cassazione, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026.

Dario Franceschini commenta il panorama politico italiano in vista delle elezioni del 2027, sottolineando l’unità del Pd e confermando Elly Schlein come candidata premier.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pd Schlein

Argomenti discussi: Pd, Schlein: partita elezioni aperta, possiamo vincere; ELEZIONI 2013: PELINO, SI PUO’ VINCERE; ORA UNITA’, POI VALUTAZIONI; Associazione Primavera, Spadafora scuote l'opposizione: Il Pd si dia una sveglia. Cara Schlein, nel 2027 vorremmo vincere le elezioni tutti quanti uniti; **C.sinistra: galassia 'centrista' a convention Spadafora, 'prove' di Margherita 2.0**.

Pd, Schlein: possiamo vincere elezioni, serve rispetto reciprocoRoma, 6 feb. (askanews) – Noi possiamo vincere le prossime elezioni, sono convinta che il lavoro che ci aspetta vada esattamente in questa direzione. Non a caso vogliono cambiare le regole del gioco. askanews.it

Pd: Schlein, partita politiche aperta. Possiamo vincereUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

#Pd, #Schlein: partita elezioni aperta, possiamo vincere x.com

Parte da Pescara l’avvio della mobilitazione del Partito Democratico per il NO al referendum sulla giustizia, con un’assemblea intensa e partecipata insieme alla nostra Segretaria Elly Schlein. Ieri pomeriggio, all’interno di una sala consiliare gremita, le voci ap facebook