La Cassazione | Giustizia serve reciproco rispetto tra istituzioni Nordio | Blasfemo dire che riforma mini indipendenza toghe

Questa mattina, nella sala dell'Aula Magna della Cassazione, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026. Alla presenza del presidente Sergio Mattarella e dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, i giudici e le autorità si sono riuniti per discutere di giustizia e rispetto tra le istituzioni. La Cassazione ha ribadito l’importanza di un rapporto reciproco tra giudici e politici, mentre il ministro Nordio ha respinto le accuse di aver voluto mettere in discussione l’indipendenza delle tog

Nell'Aula Magna della Cassazione la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026. Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e il presidente della Consulta, Giovanni Amoroso e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Così il Primo presidente di Cassazione, Pasquale D'Ascola: «La preoccupazione della magistratura è volta a garantire che resti effettiva l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale. In una Costituzione che ha il suo perno essenziale nel principio di uguaglianza sostanziale, la magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato.

