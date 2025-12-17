Dario Franceschini commenta il panorama politico italiano in vista delle elezioni del 2027, sottolineando l’unità del Pd e confermando Elly Schlein come candidata premier. Critica l’immobilismo del Paese e il possibile esaurimento delle risorse del Pnrr, evidenziando la scarsità di riforme concrete prima delle prossime consultazioni elettorali.

Dario Franceschini dice che «il Paese è immobile. Il governo finirà di spendere i soldi del Pnrr e poi che cosa farà? Mi pare che l’unica cosa chiara è che le riforme vere prima delle elezioni non si faranno e così finiscono per usare la stabilità sostanzialmente per non fare nulla, perché non facendo nulla non si infastidiscono le persone». E sulle priorità di Giorgia Meloni, «prendiamo la sicurezza, cosa è cambiato nella vita di un italiano nel suo quartiere, nel suo paese? In tre anni, che è un tempo enorme in politica, cosa è cambiato per i cittadini rispetto all’immigrazione clandestina sotto casa? Sembrano sazi di avere ottenuto il potere, sembrano toccati più che dalla grazia di Stato, dall’orgasmo di potere. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Pd, Franceschini: "Basta seminare zizzania. Schlein è la nostra candidata premier, il tema è chiuso"

Leggi anche: L'ex sindaco di Francavilla Luciani rende ufficiale con un post la sua corsa alle elezioni del 2027: "Qualcuno ha tradito la nostra fiducia"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perché la sinistra vuole fermare Meloni nel 2027 centra il Quirinale

Franceschini e le elezioni del 2027: «Il Pd è unito, Schlein è la nostra candidata premier» - Il leader Dem: ora bisogna lavorare sui messaggi al Paese, comprensibili, che siano alternativi alla destra e che possano richiamare gli astensionisti ... open.online

Dario Franceschini: «Schlein ora ha un Pd unito ed è la candidata premier. Decideremo con gli alleati» - Il 2026 sarà per noi l'anno di preparazione alla sfida elettorale ... roma.corriere.it