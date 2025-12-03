Assemblea Pd i riformisti di Guerini e Picierno | No a forzature sullo statuto per Schlein

Una sola parola: “Forzatura”. “Anziché rafforzare Schlein, si rischia di indebolirla”. E’ il pensiero dei riformisti del Pd. L’assemblea prevista per il 14 dicembre, in concomitanza con Atreju, fa infuriare l’area di Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Graziano Del Rio, “i Ferrovieri Dem”. Il cambio dello statuto spacca il partito. L’idea di modificare i commi, precisare che la segretaria sarà la sola candidata alle primarie di coalizione, sarebbe il secondo precedente. Per fare correre Schlein (non era iscritta al Pd) si è già modificato una volta lo statuto. Farlo adesso sarebbe il secondo precedente in un partito che ha convocato solo due direzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

