Pd | Picierno ' il pluralismo non è una concessione'

La deputata del Partito Democratico Picierno ribadisce che il pluralismo non è una concessione. In una dichiarazione a Roma, spiega che non basta lasciare spazio a più voci solo per rispetto o per apparenza. Per lei, il pluralismo significa qualcosa di più profondo, una vera diversità di opinioni che non si può ignorare o gestire come un optional. La politica deve affrontare questa realtà senza tentennamenti, senza usare il pluralismo come semplice appiglio.

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Il pluralismo non è una concessione, non è lasciar parlare qualcuno e poi fare come se nulla fosse perché c'è già un'altra linea, non è generica tolleranza". Lo ha detto Pina Picierno alla Direzione del Pd. "Ci può essere unità anche avendo posizioni diverse, se quelle posizioni vengono ascoltate, riconosciute e apprezzate. Non si è più uniti quando invece le differenze vengono ridotte all'invisibilità, insultate, annichilite e lì nasce la frattura", ha spiegato la vice presidente del Parlamento Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Maria Picierno chiede che il Partito Democratico si apra a un confronto più ampio.

Il referendum sulla riforma della Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, segnando un momento di confronto politico e interno alle coalizioni.

Argomenti discussi: Picierno reclama maggior pluralismo nel Pd; PD Caserta. Fine del commissariamento: venerdì l'Assemblea che apre la nuova fase.

