Picierno reclama pluralismo nel Pd no alla donna sola al comando

Maria Picierno chiede che il Partito Democratico si apra a un confronto più ampio. La deputata ha chiesto di convocare la direzione nazionale, sottolineando che si tratta di un passo necessario per discutere davvero di politica e non di decisioni prese da una sola persona. La sua richiesta mira a rafforzare il ruolo del partito e a evitare che la leadership si concentri troppo su un solo nome.

AGI - "La richiesta di convocare la direzione nazionale è, per noi, la dimostrazione della volontà di fare una discussione politica dentro il Partito democratico. Dimostra che questo confronto politico lo vogliamo portare negli organismi dirigenti del partito ". Lo dice Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo ed esponente dell'area riformista del Pd, interpellata dall'AGI sulle voci di scissione tornate a circolare dopo la richiesta alla segretaria dem, Elly Schlein, di convocare la direzione. "No all'unanimismo che si fonda sulla fedeltà al capo" . "L' unità tanto invocata, spesso anche a sproposito, nasce dalla fatica della discussione, ma se non c'è un luogo per avere questo confronto, non c'è nemmeno l'unità.

