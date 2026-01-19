Malesseri nel Pd maggioranza ai riformisti della Picierno | Rischioso minare l’unità del partito

Nel Partito Democratico si segnalano tensioni interne, con la maggioranza orientata verso i riformisti, come evidenziato dall'eurodeputata Pina Picierno. La sua presa di posizione evidenzia un clima di confronto e divergenze che rischiano di influenzare l’unità del partito, sollevando interrogativi sulla stabilità e sulle future strategie del Pd.

La risposta le è arrivata dal capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia. Parlando con Fanpage delle responsabilità del partito in “questa fase storica”, ha avvertito: “Chi mina l’unità interna del Pd indebolisce l’opposizione nel suo complesso e finisce, consapevolmente o meno, per aiutare questa destra”. La geografia del Pd è ormai piuttosto semplice: l’unica corrente di minoranza è quella dei riformisti usciti dall’area “Energia popolare” guidata da Stefano Bonaccini e Alessandro Alfieri. Il malessere dei riformisti non è cosa nuova. Non è passata inosservata, per esempio, la presenza della deputata Pd ed ex ministro Marianna Madia all’iniziativa di Milano del presidente di Iv Matteo Renzi, che lo scorso fine settimana ha lanciato il progetto centrista di una Margherita 4. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

