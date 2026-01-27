La discussione politica richiede rispetto e riconoscimento del ruolo di ciascuno. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, rappresenta un esempio di leadership e chiarezza nel Partito Democratico, ruolo che merita attenzione e apprezzamento per il contributo che offre alla scena politica italiana ed europea.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "A Pina non difetta la chiarezza. Penso che lei oggi sia vicepresidente del Parlamento europeo e una delle dirigenti apicali del nostro partito. Mi piacerebbe in generale che ci fosse più riconoscimento del ruolo e del lavoro che svolge”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd Filippo Sensi, a proposito delle parole di Pina Picierno che dice di sentirsi bullizzata nel Pd. Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo" . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dibattito interno nel Partito Democratico si fa sempre più urgente, con figure come Picierno e Orlando che sottolineano la necessità di affrontare le tensioni e le divisioni.

