Pd | Sensi ' domani no streaming Direzione? Aprirsi per grande partito mai rischio'

Da iltempo.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la direzione del Pd si svolgerà senza streaming. Sembra una scelta che sorprende, visto che in passato le riunioni si sono spesso tenute in modo più aperto. Sensi commenta che aprirsi aiuta a costruire un grande partito e non rappresenta mai un rischio. La discussione si preannuncia intensa, con i membri che si preparano a confrontarsi di persona.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Niente streaming, dunque, domani per la Direzione del Pd? Peccato. Aprirsi per un grande partito non è mai un rischio, ma una opportunità. Siamo democratici, no?". Lo scrive il senatore dem Filippo Sensi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

pd sensi domani no streaming direzione aprirsi per grande partito mai rischio

© Iltempo.it - Pd: Sensi, 'domani no streaming Direzione? Aprirsi per grande partito mai rischio'

Approfondimenti su Pd Direzione

Pd, i riformisti all’attacco di Schlein: domani la direzione del partito. Il caso Cosenza e il segretario a metà

#Cosenza- Pd || I riformisti del Pd si preparano a sfogliare i problemi in vista della direzione di domani.

Sensi e i riformisti del Pd: “Il partito sia plurale. Serve un vero percorso unitario”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pd Direzione

Argomenti discussi: Dl elezioni | Sensi ' oggi si discute emendamento Madia vediamo se la destra ci starà'.

Pd: Sensi, 'domani no streaming Direzione? Aprirsi per grande partito mai rischio'Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Niente streaming, dunque, domani per la Direzione del Pd? Peccato. Aprirsi per un grande partito non è mai un rischio, ma una opportunità. Siamo democratici, no?. Lo ... iltempo.it

pd sensi domani no**Pd: domani Direzione con Schlein, riunione riformisti 'ascolteremo e valuteremo'**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - I riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani. Da settimane veniva sollecitato ... iltempo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.