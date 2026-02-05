Pd | Sensi ' domani no streaming Direzione? Aprirsi per grande partito mai rischio'
Domani la direzione del Pd si svolgerà senza streaming. Sembra una scelta che sorprende, visto che in passato le riunioni si sono spesso tenute in modo più aperto. Sensi commenta che aprirsi aiuta a costruire un grande partito e non rappresenta mai un rischio. La discussione si preannuncia intensa, con i membri che si preparano a confrontarsi di persona.
Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Niente streaming, dunque, domani per la Direzione del Pd? Peccato. Aprirsi per un grande partito non è mai un rischio, ma una opportunità. Siamo democratici, no?". Lo scrive il senatore dem Filippo Sensi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
