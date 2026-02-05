Pd domani direzione tra malumori minoranza e campagna ascolto

Domani il Partito Democratico si riunisce in direzione a Roma. La riunione arriva in un momento di tensione tra la maggioranza e la minoranza del partito, che non vede di buon occhio alcune decisioni. Si parlerà della relazione della segretaria e dei congressi di federazione, ma soprattutto si avvia ufficialmente la campagna di ascolto del Pd, che accompagnerà la campagna per il ‘no’ al referendum in tutta Italia. La discussione si annuncia calda, con i malumori della minoranza ancora molto vivi.

Roma, 5 feb. (askanews) – I temi all'ordine del giorno sono la relazione della segretaria e i congressi di federazione, di fatto il lancio della "campagna di ascolto" del Pd che affiancherà la maratona per il 'no' al referendum in tutta Italia, ma la direzione del Pd di domani arriva anche in un momento di particolare insofferenza della minoranza del partito. Elly Schlein indicherà il percorso che, di fatto, impegnerà il partito in una sorta di lunga campagna elettorale anticipata, un calendario fitto di iniziative e appuntamenti in tutto il paese che tirerà la lunga volata verso le prossime politiche.

Domani si terrà l’assemblea del Pd, considerata un momento chiave per consolidare la leadership di Elly Schlein.

Il Partito Democratico si prepara a un periodo di approfondimento su vari temi, oltre alla campagna referendaria.

