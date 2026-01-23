Il fantasma di Bettino Craxi continua a influenzare la sinistra italiana, a oltre trent’anni dalle vicende di Mani Pulite. Nonostante il tempo trascorso, il suo ruolo e la sua eredità rimangono punti di discussione e riflessione. Questa situazione evidenzia come alcune figure storiche possano continuare a segnare il dibattito politico e ideologico, influenzando il presente e le scelte future della sinistra nel nostro paese.

Dopo ventisei anni dalla morte di Bettino Craxi e trentaquattro da Mani Pulite, la sinistra italiana non è ancora in grado di fare i necessari conti con Craxi. "Uno spettro si aggira per l'Europa" è la celebre frase di apertura del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. Ma non è il comunismo. È il fantasma di Craxi che turba ancora i sogni degli ex e post comunisti, dei politici e degli intellettuali, che fino a quando non faranno i conti con il socialismo antimarxista e anticomunista di Craxi non saranno in grado di costruire e di rappresentare una sinistra liberale. Ecco perché quel famoso incipit va riscritto: "Uno spettro si aggira per l'Italia: è il fantasma dell'anticomunismo di Bettino Craxi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il fantasma di Craxi che tormenta la sinistra

Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido CrosettoIl 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà commemorato ad Hammamet, un luogo simbolo della sua storia.

