Pucci a Sanremo Pd Vigilanza Rai insorge | omofobo e fascista

La polemica esplode dopo l’annuncio di Andrea Pucci come ospite a Sanremo. Il Pd Vigilanza Rai critica duramente la scelta, chiamando il comico “omofobo e fascista”. La deputata del partito si scaglia contro la direzione della Rai, accusandola di aver ceduto a scelte politiche discutibili. La vicenda accende un acceso scontro tra chi difende la libertà di scelta e chi invece si oppone a certi atteggiamenti considerati inaccettabili. La Rai, intanto, non ha ancora commentato ufficialmente.

Importanti polemiche dopo l'annuncio di Andrea Pucci a Sanremo: il Pd della Vigilanza Rai lancia offese al comico e reputa la scelta legata a TeleMeloni Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci sarà co- conduttore di Sanremo durante la terza serata. Ma questa scelta non è stata ben accolta dal web. Ciò non è legato a simpatie o antipatie, bensì a esternazioni che il comico ha fatto in questi anni, molto gravi. Spesso le sue frasi hanno strizzato l’occhio all’omofobia e al sessismo e così il Pd della Vigilanza Rai ha chiesto di fare le dovute indagini poiché non ritiene corretta le presenza di Pucci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori.

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio.

