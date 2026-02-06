Pucci a Sanremo Pd Vigilanza Rai insorge | omofobo e fascista
La polemica esplode dopo l’annuncio di Andrea Pucci come ospite a Sanremo. Il Pd Vigilanza Rai critica duramente la scelta, chiamando il comico “omofobo e fascista”. La deputata del partito si scaglia contro la direzione della Rai, accusandola di aver ceduto a scelte politiche discutibili. La vicenda accende un acceso scontro tra chi difende la libertà di scelta e chi invece si oppone a certi atteggiamenti considerati inaccettabili. La Rai, intanto, non ha ancora commentato ufficialmente.
Importanti polemiche dopo l'annuncio di Andrea Pucci a Sanremo: il Pd della Vigilanza Rai lancia offese al comico e reputa la scelta legata a TeleMeloni Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci sarà co- conduttore di Sanremo durante la terza serata. Ma questa scelta non è stata ben accolta dal web. Ciò non è legato a simpatie o antipatie, bensì a esternazioni che il comico ha fatto in questi anni, molto gravi. Spesso le sue frasi hanno strizzato l’occhio all’omofobia e al sessismo e così il Pd della Vigilanza Rai ha chiesto di fare le dovute indagini poiché non ritiene corretta le presenza di Pucci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo”: così Pd vigilanza Rai
Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori.
Andrea Pucci a Sanremo 2026, è rivolta sui social: “Fascista, razzista e omofobo”. E lui mostra il sedere
Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato sui social che condurrà la Festival di Sanremo 2026, in programma il 26 febbraio.
Sanremo, Pd all’attacco su Pucci: È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subitoLa scelta di Andrea Pucci come co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2026 scatena, come era ampiamente previsto, la polemica politica ... fanpage.it
Sanremo 2026, è polemica: «Vertici Rai e il governo chiariscano la scelta del comico Pucci»Carlo Conti ha recentemente annunciato come co-conduttori dell'imminente Festival di Sanremo 2026 i comici Lillo e Andrea Pucci. Proprio quest'ultimo ha generato polemiche sui social, ... ilmattino.it
