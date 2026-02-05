Reggia di Caserta interrogazione Pd su nomine Cda

La nomina del nuovo Cda della Reggia di Caserta ha fatto parlare. La scelta dei componenti ha sollevato critiche e dubbi, perché molti temono un’influenza politica eccessiva. La tensione cresce tra chi chiede trasparenza e chi difende le nomine. Nei prossimi giorni, si aspetta una risposta ufficiale dall’amministrazione.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta ed in particolar modo dei suoi componenti ha suscitato non poco clamore per ‘l’alto rischio di indicizzazione politica’. “Quanto accaduto alla Reggia di Caserta è estremamente grave e rappresenta l’ennesima conferma di una strategia che il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sta portando avanti su tutto il territorio nazionale: la politicizzazione di istituzioni che dovrebbero, per loro natura e per legge, rimanere fuori da ogni logica di parte”. Lo dichiarano i deputati del Partito Democratico Piero De Luca e Stefano Graziano, che hanno sollevato il caso.🔗 Leggi su Casertanews.it

La Reggia di Caserta torna al centro delle polemiche dopo le accuse di un'interrogazione del Pd.

Il Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta.

