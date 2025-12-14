Il Pd allarga maggioranza a Bonaccini

Il Partito Democratico approva l'ampliamento della maggioranza a sostegno di Stefano Bonaccini, con 225 voti favorevoli e 36 astensioni. Contestualmente, viene anche approvata la relazione di Elly Schlein, segnando un passo importante nella dinamica interna del partito e nel rafforzamento della coalizione guidata dal presidente.

18.00 Via libera alla relazione di Schlein e, con essa,all'allargamento della maggioranza interna alla componente guidata da Stefano Bonaccini:225 i favorevoli e 36 gli astenuti.E' l'esito dell'assemblea nazionale che segna l'avvio di una nuova fase con l'addio di Lorenzo Guerini,Filippo Sensi e altri riformisti. Molto applaudito l'intervento di Bonaccini che ha rivendicato di non essersi mai sentito minoranza interna di aver sempre detto di sostenere la segretaria eletta.Da oggi Bonaccini,Alfieri,Bonafé De Luca e Giani entrano in maggioranza. Servizitelevideo.rai.it

